Blasmusik in Nieukerk Ein gewaltiger musikalischer Kosmos

Niersmans hat sie auf ein Niveau gehievt, das in der Region wohl seinesgleichen sucht. Mit einem Paukenschlag wurde das Programm mit dem Titel „Zwischen Himmel und Hölle“ eröffnet. Er leitete die monumentale dreisätzige Suite „Lexicon of the Gods“ von Rossano Galante ein. Bis auf den lyrischen Beginn des zweiten Satzes gab es kaum Ruhepunkte. Höchste Konzentration war in allen Registern gefordert. Zwischen heroischem Marsch, Renaissance-Zitaten und Wald-Idylle pendelte „Devil‘s Tower“ von Thomas Doss. „Ein Teufelswerk für Blasorchester“, so Moderator Hoffmann, war der „Danse Diabolique“ von Joseph Hellmesberger junior, wo das virtuos hüpfende Flötenthema durch das ganze Orchester wanderte.