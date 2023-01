Kunst für den Frieden in Viersen-Süchteln Gemeinsames Projekt von Künstlern und Schülern

Hintergrund war das Förderprogramm „Demokratie leben“ vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. „Sie suchten Projekte, die das Thema Ukraine aufgriffen“, so Krempe. Die Künstlerin entwickelte ein Konzept, reichte es über das Kulturforum Willichs ein, erhielt den Zuschlag und startete, wobei auch die Caritas und die Stadt Viersen mit im Boot waren. Im Mai vergangenen Jahres ging es bereits los. Teilweise malten die Mitstreiter in der Willicher Galerie, teilweise wurde vor Ort in den Schulen und Einrichtungen gemalt. Krempe und Ibrahim betreuten die Termine künstlerisch, wobei sich an den Schulen die jeweiligen Kunstlehrer ebenso miteinbrachten.