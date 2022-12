Wirtschaft im Kreis Viersen IHK: Die Energie-Krise stoppt Erholung von der Corona-Krise

Der IHK-Hauptgeschäftsführer erinnert daran, dass sich viele Unternehmen und Branchen bei Weitem noch nicht von der Corona-Krise erholt hätten – zudem sei der Erholungsprozess durch die Energiekrise zum Erliegen gekommen. So lag der IHK-Geschäftslageindex – also der Saldo aus dem Anteil der Betriebe mit guter Geschäftslage und dem Anteil der Betriebe mit schlechter Geschäftslage – für die Region zum Jahresbeginn bei 20,4 Punkten, im Oktober nur noch bei 7,2 Punkten. Im Kreis Viersen lag der Lageindikator zuletzt sogar nur noch bei 4,7 Punkten. „Gemessen an den Schwierigkeiten zeigt diese Geschäftslage, wie robust die Betriebe der Region sind“, resümiert Steinmetz. „Das sollte uns optimistisch stimmen, dass wir die anstehenden schwierigen Monate meistern können und der Niederrhein auch in Zukunft ein starker und lebenswerter Standort ist.“