AKH Viersen : 20 neue Auszubildende lernen Pflegefachkraft

Viersen Am Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen haben jetzt 20 junge Leute ihre dreijährige generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann gestartet. Rund 120 Bewerbungen waren beim AKH eingegangen.

Es gebe gute Gründe für diese Berufswahl, sagt Pflegedienstleiterin Nadine Lafontaine – und das bestätigt Azubi Tom Männchen . „Mir gefällt, dass wir während der Ausbildung alle Bereiche kennenlernen“, betont der Brüggener. Zur Ausbildung gehört die Arbeit in einem Akutkrankenhaus, im Altenheim, einer Pflegeeinrichtung oder Hospiz, im ambulanten Dienst, der Pädiatrie der Kinderklinik, beim Kinderhaus Viersen und in psychiatrischen Einrichtungen. Vorteile für die Azubis nach dem Abschluss: Sie können in der pflegerischen Versorgung vom Kind bis zum Senioren eingesetzt werden. Der Abschluss ist EU-weit anerkannt.

Tom Männchen ist eher ein ungewöhnlicher Auszubildender. Der 28-Jährige hatte schon früh Interesse an medizinischen Themen, entschied sich jedoch für eine andere Leidenschaft: den Frisörberuf. Nach einem Unfall verschlug es den Azubi im zweiten Ausbildungsjahr wieder in den medizinischen Bereich: „Ich finde es total spannend, die Selbstheilungskräfte des Körpers kennenzulernen und zu sehen, was heute medizinisch alles möglich ist“, so Männchen.