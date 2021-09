Plus-Size-Modell aus Brüggen : „Fräulein Kurvig“ plant einen neuen Kalender

Brüggen Für das Casting für den neuen „Fräulein Kurvig“-Kaldner gab es mehr als 2800 Bewerber, darunter sind auch welche aus dem Kreis Viersen. Wie es jetzt mit diesem Projekt von Melanie Hauptmanns aus Brüggen weitergeht.

Das Interesse an dem neuen „Fräulein-Kurvig“-Kalender war enorm: In den vergangenen zwei Jahren hat Hauptmanns dafür mehr als 2800 Online-Bewerbungen erhalten. Zuvor seien es nur rund 1500 Bewerber gewesen. 50 von ihnen wurden für ein Casting in Düsseldorf am 12. September ausgewählt. Sie müssen eine Jury von sich überzeugen, um auf einem Kalenderblatt zu landen: „Dazu hat jede/r drei Minuten Zeit“, schildert Hauptmann. In dieser Zeit solle man bei der Jury einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Ihre Erfahrung: „Jeder nutzt die Zeit unterschiedlich: Wir haben schon alles erlebt: von einem Fächertanz bis zu einem selbst gebackenen Kuchen.“