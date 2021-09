LVR-Bildungszentrum Viersen : 28 junge Leute starten Ausbildung in der Pflege

Viersen Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres haben jetzt 28 angehende Pflegefachmänner und -frauen am LVR-Bildungszentrum für Gesundheit & Pflege Viersen und Mönchengladbach ihre Ausbildung gestartet.

„Wir freuen uns sehr, dass sich wieder so viele für eine Berufsausbildung in der Pflege entschieden haben“, sagte Schulleiterin Beate Niehaus.Menschen helfen, gebraucht werden, einen Job mit Perspektive und Verantwortung ausüben wollen – die neuen Auszubildenden hatten viele verschiedene Gründe, einen Beruf in der Pflege zu ergreifen. Einige von ihnen entschieden sich für eine Kombination mit einem dualen Studium. Das wird in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein angeboten.