Viersen-Süchteln : Irmgardiswanderung für guten Zweck

Bei der Wanderung am Irmgardistag in Süchteln kamen insgesamt 1000 Euro zusammen. Foto: Kriewitz Foto: Barbara Kriewitz

Knapp 50 Teilnehmer hatten sich am Wochenende am Irmgardistag in Süchteln zur Irmgardiswanderung angemeldet, stiefelten von Helenabrunn nach Süchteln. Busreisen Rath fuhr die Teilnehmer zum Ausgangspunkt, nach einer Kaffeetafel ging’s los.

