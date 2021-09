Brauchtum in Schwalmtal : Treue Mitglieder geehrt und erfolgreiche Schützen ausgezeichnet

Schwalmtal Nicht nur das Patronatsfest war für die St.-Georg-Bruderschaftler ein Grund zu feiern: In diesem Rahmen wurden auch treue Mitglieder und erfolgreiche Schützen gewürdigt.

Marcel Joppen , Schießmeister der Schelleraner, holte dabei den Einzel- und Mannschaftstitel wie vor zehn Jahren (Jugend), aber jetzt bei den Schützen. Am Mannschaftserfolg beteiligt waren neu Markus Jansen und Thomas Joppen . Aus der Hand des Bezirks-Schießmeisters Udo Rosowski erhielten sie sowie ihre Sportkameraden Michael Müllers und Martin Gerhards im Vereinsheim den Bezirks-Sportorden in Bronze als „Botschafter des Sports“.

Für über 25 Jahre Mitgliedschaft in der Bruderschaft wurden ausgezeichnet: Heiko Stuffertz, André Tacken, Marcel Joppen, Andreas Hölter, Arndt Stuffertz und Anne Gerhards, für 40 Jahre Matthias Dohmen und Norbert van Naris, für 50 Jahre Manfred Riemer, Heinz-Josef Hölter und Hans-Jakob Clephas sowie für 60 Jahre Franz Rosenberger. Die Frauenauszeichnung in Silber ging an Marlies Gerhards-Kemper. Den St.-Sebastianus-Taler in Bronze erhielten Nils Kühl, Thomas Clephas, Markus Lohmann und Roland Reinert. Die Schelleraner verzeichneten trotz Corona Neuaufnahmen.