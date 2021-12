Aktion „Ein Funken Hoffnung“ : Lichterfahrt zum Kinderhaus

Viersen Drei Landwirte fuhren mit ihren beleuchteten Traktoren zum Kinderhaus, um Patienten und Personal eine Freude zu bereiten. Sie hatten auch Geschenke dabei.

Auf dem Parkplatz unterhalb des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) in Viersen leuchten Hunderte von LED-Lämpchen an drei Traktoren auf. „Sieht gut aus. Wir können los“, ertönt das Aufbruchkommando. Sekunden später dröhnen die Motoren der PS-starken Gefährte auf. Im Schritttempo geht es vom Parkplatz entlang des Krankenhauses in Richtung des Viersener Kinderhauses. Menschen, die auf den Bürgersteigen unterwegs sind, bleiben stehen und staunen. Sowohl Anwohner als auch Krankenhauspersonal und Patienten vom AKH schauen sich von den Fenstern aus die funkelnde Pracht an.