Impfaktion in Viersen : Stadthaus wird für drei Tage zum Impfzentrum

Im Foyer des Stadthauses wird in der kommenden Woche geimpft. Foto: Martin Röse

Viersen An drei Tagen in der kommenden Woche bieten Stadt Viersen und das Allgemeine Krankenhaus Viersen Impfungen im Foyer des Stadthauses am Rathausmarkt an. Voraussetzung ist eine Terminbuchung, online oder telefonisch.

Die Stadt Viersen und das Allgemeine Krankenhauses (AKH) Viersen bieten eine gemeinsame Impfaktion an. Von Montag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember, jeweils 16 bis 19 Uhr, können Impfwillige ab 15 Jahren im Foyer des Stadthauses am Rathausmarkt eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung bekommen. Nach Angaben der Stadt ist Impfstoff für 720 Impfungen vorhanden.

Verimpft werden die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna. Gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission sollen alle Impfwilligen unter 30 Jahren sowie Schwangere den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten. Eine Booster- oder Dritt-Impfung ist bei der Aktion nach Angaben der Stadt auch schon nach vier oder fünf Monaten möglich, gemäß den aktuellen Empfehlungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Einzelfällen auch schon vier Wochen nach Erhalt der Zweitimpfung, wenn es sich um besonders immungeschwächte Personen handelt.

„Impfen ist das Gebot der Stunde, deshalb bieten wir in Zusammenarbeit mit dem AKH Viersen allen Viersenerinnen und Viersenern diese zusätzliche Möglichkeit, ihren Impfschutz zu erlangen oder aufzufrischen“, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD).

Voraussetzung für die Teilnahme an der Impfaktion ist die Terminbuchung über die Online-Terminvergabe der Stadt Viersen. Das Buchungsportal unter tevis.krzn.de/tevisweb503/select2?md=19 ist bereits freigeschaltet. Wer nicht über einen Internet-Zugang verfügt, kann unter der Telefonnummer 02162 101-6868 zu folgenden Zeiten telefonisch einen Impftermin vereinbaren: an diesem Donnerstag, 16. Dezember, noch bis 16 Uhr, außerdem am Freitag, 17. Dezember, 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Zum Impftermin im Viersener Stadthaus am Rathausmarkt mitzubringen sind der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert-Koch-Instituts (RKI), der Personalausweis und gegebenenfalls Nachweise vorheriger Corona-Schutzimpfungen.

(naf)