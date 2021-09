Festhalle Viersen : Schüler kommen auf Tour

Bettina Rademacher-Bensing (Agentur für Arbeit Krefeld) und Ertunç Deniz (Beigeordneter der Stadt Viersen) im Gespräch mit Schülern bei „Komm’ auf Tour“ in der Festhalle Viersen. Foto: Stadt Viersen

Rund 700 Schüler der siebten und achten Klassen aller Haupt-, Real-, Gesamt- und Förderschulen im Kreis Viersen haben in der Viersener Festhalle an dem Projekt „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ zur Berufsorientierung teilgenommen.

„Es ist uns in Viersen besonders wichtig, Euch die Möglichkeit zu geben, Eure ganz eigenen Stärken zu finden und Euch dabei zu unterstützen, die Verantwortung für Euer Leben zu übernehmen“, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD), Schirmherrin der Veranstaltung. Viersens Schuldezernent Ertunç Deniz ermunterte die Mädchen und Jungen, sich auch mit Alternativen zu Abitur und Studium bekannt zu machen. „Es kann passgenau und richtig sein, sich für eine Ausbildung zu entscheiden.“

Auf einem 500 Quadratmeter großen Erlebnis-Parcours waren vom Reiseterminal über den Zeittunnel ins Labyrinth und von der sturmfreien Bude über die Bühne verschiedene Stationen aufgebaut. Bettina Rademacher-Bensing von der Agentur für Arbeit betonte, dass die Berufsberater der Arbeitsagentur in ihrer täglichen Arbeit direkt an das positive Erlebnis aus dem Projekt anknüpfen. „Die Person steht im Mittelpunkt und nicht nur der mögliche spätere Beruf“, sagte sie. In Viersen fand „Komm auf Tour“ bereits zum zwölften Mal statt.