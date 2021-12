Haan : Vereint für die Zukunft der Pflege

Sabine Woitaschek leitet schon jetzt die beiden Pflegeschulen in Haan und in Solingen. Foto: Uli Preuss, Kplus

Haan Zum 1. Januar 2022 wird das St. Joseph Fachseminar in Solingen-Ohligs in das Katholische Bildungszentrum Haan (KBZ) an der Robert-Koch-Straße 16 in Haan integriert.

Es ist der folgerichtige Schritt. „Nachdem die Ausbildungen in der Kranken- und Altenpflege vereint wurden, rücken unsere Pflegeschulen auch gesellschaftsrechtlich zusammen“, fasst Andreas Degelmann, Sprecher der Kplus-Geschäftsführung, zusammen. Zum 1. Januar 2022 wird das St. Joseph Fachseminar in Solingen-Ohligs in das Katholische Bildungszentrum Haan (KBZ) an der Robert-Koch-Straße 16 in Haan integriert.

Für die Auszubildenden ändert sich nichts. „Wir werden auch weiterhin an beiden Standorten zukünftigen Pflegekräften die Theorie vermitteln, die sie brauchen, um in der Praxis sicher agieren zu können“, sagt Sabine Woitaschek, die schon jetzt Leiterin beider Pflegeschulen ist. In Solingen werden innerhalb eines Jahres zukünftige Pflegfachassistentinnen und -assistenten auf ihr Berufsleben vorbereitet. In Haan wird die dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau stattfinden. Dort wird gerade Raum für 84 weitere Auszubildende geschaffen und mit Fördermitteln des Landes NRW die Schule erweitert. „Im Dezember 2022 sind wir bezugsfertig“, so Andreas Degelmann.

Die Pädagogen der beiden Schulen arbeiten schon längst Hand in Hand, schließlich hat man bereits im Frühjahr 2020 mit der generalistischen Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau begonnen, die aus der Gesundheits- und Krankenpflege, der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege entstanden ist. „Wir brauchen das Fachwissen beider Teams, um die Auszubildenden für alle Arbeitsbereiche – ganz gleich ob sie in der Seniorenhilfe, in Kliniken, Hospizen oder ambulanten Diensten arbeiten – auf ihre Aufgaben vorzubereiten“, sagt Sabine Woitaschek. Man lerne auch voneinander. „Das ist gelebter Alltag“, zeigt sie sich stolz auf ihr Team.