Engagement in Schwalmtal : Geld für Flutopfer an der Ahr gesammelt

Schwalmtal Viele Läufer von Athletik Waldniel kennen die Gegend an der Ahr durch ihren Sport. Jetzt wollen sie den Menschen dort helfen, von denen viele durch die Flut alles verloren haben.

Insgesamt 1000 Euro hat der Laufverein Athletik Waldniel für die Aktion „Deutschland hilft“ für Hochwasser-Opfer an der Ahr gesammelt. Beim Landschaftslauf Anfang August wurden die Teilnehmer zu Spenden aufgerufen. Was alle Erwartungen übertraf: Am Verpflegungsstand kamen fast 765 Euro zusammen, der Vorstand rundet auf tausend Euro auf. „Je näher Katastrophen sind, oder wie gut man die Gegend oder die Menschen kennt, entscheidet, wie betroffen man selber ist“, sagt Vorsitzender Jürgen Roy. „Viele von uns kennen die Strecken an der Ahr recht gut. Kaum zu glauben, dass viele dieser Wege, Brücken, Straßen und sogar Häuser einfach nicht mehr vorhanden sind und von der einst idyllischen Landschaft nur noch ein Trümmerhaufen zurückgeblieben ist.“ Deshalb sei Unterstützung gebraucht und der Verein wolle einen Beitrag dazu leisten. Auch wenn mit diesem Geld nicht jeder Schaden wieder behoben werden könne, so der Geschäftsführer Alexander Doffek, „hoffen wir, die Not lindern zu können und vielleicht ein wenig Trost spenden.“ busch-