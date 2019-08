Reiten : Sommerturnier wartet mit neuer Springklasse auf

Julia Classen startet am Wochenende beim Turnier in Niederkrüchten. Foto: Paul Offermanns

Auf der Pferdesportanlage in Gützenrath feiert die „Hunterklasse – 95-iger“ Premiere.

Eine Premiere feiert der Reiterverein Niederkrüchten bei seinem Sommerturnier am Samstag und Sonntag auf der vereinseigenen Pferdesportanlage in Gützenrath mit dem Wettbewerb „Hunterklasse – 95-iger“. Der Hintergrund: Die Zielgruppe der Springreiter Ü30/Ü40 will nicht mehr in E- oder A-Springen gegen die jugendlichen Teilnehmer starten. Darum wurde dieser mittlerweile sehr beliebte Wettbewerb eingeführt. Sie wollen lieber ihrem Altersniveau entsprechende Prüfungen reiten.