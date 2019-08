Sportlerin des Monats : Die Nettetalerin Madeline Folgmann glaubt weiter an ihre Stärken

Madeline Folgmann (l.) bei der Weltmeisterschaft in Manchester. Insgesamt lief die erste Saisonhälfte nicht so, wie sich die Nettetalerin das erhofft hatte. Foto: Peter Bolz/DTU

Die Weltklasse Taekwondoka beendete eine schwierige erste Saisonhälfte mit Platz fünf bei der Universiade in Italien.

Platz geholt hatte. „Ich habe sicherlich nicht mit dem Ergebnis abschließen können, für das ich dort hingereist bin“, sagt sie. Am Ende blieb ihr der fünfte Platz in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm.

Im Viertelfinale und im wichtigen Medaillenkampf stand ihr in Gestalt der die Aserbaidschanerin Patimat Abakarova die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Rio im Weg, es gab eine knappe Niederlage. „Ich machte eine weitere Erfahrung. Die gilt es jetzt für mich, positiv umzusetzen und mich auf die weiteren Turniere vorzubereiten.“ Überhaupt hat sie eine bislang schwere Saison hinter sich, die mit dem DM-Titel eigentlich sehr verheißungsvoll begonnen hatte. „Es war eine harte erste Jahreshälfte mit Höhen, aber auch leider mit unerfreulichen Tiefen.“ Dazu gehörte der neunte Platz bei der Weltmeisterschaft in Manchester, wo sie sich ebenfalls viel mehr ausgerechnet hatte. Schließlich galt es, wichtige Qualifikationspunkte auf dem Weg zu Olympia in Tokio zu sammeln. Bei der WM war es die Marokkanerin Oumaima El Bouchti, die ihr ein Weiterkommen vereitelte. Gegen sie hatte die Nettetalerin einige Wochen vorher schon beim Presidents Cup in Marokko eine Niederlage im Halbfinale hinnehmen müssen. „Doch das gehört zu einem Sport, wie ich ihn betreibe“, sagt die 22-Jährige.