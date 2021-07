Junger Trompeter aus Niederkrüchten : Vater Elias ist das Vorbild von Neven Kreko

Er ist ein junges Talent an der Trompete: Kreko Neven aus Niederkrüchten. Foto: bigi Foto: Birgit Sroka/bigi

Niederkrüchten Vater Elias ist das große Vorbild von Neven Kreko. Doch an der Trompete feiert der erst Zehnjährige mittlerweile seine eigenen Erfolge.

Der zehnjährige Neven Kreko aus der Gemeinde Niederkrüchten kann stolz sein, was er schon geleistet hat. Er spielt derart gut Trompete, dass er beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ einen ersten Platz erreicht. Sein Vater Elias , der selbst Trompete gelernt hat, war sein erster Lehrer und ist sein Vorbild. Seine Mutter Dina erstaunt er immer wieder mit seinem außergewöhnlichen musikalischem Gehör. Doch die Liebe zur Musik ist nicht das einzige Hobby des vielseitigen Gymnasiasten.

Der 58. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für Viersen-Mönchengladbach bescherte den Nachwuchsmusikern aus dem Kreis Viersen in der Altersgruppe I und II (Jahrgang 2013 bis 2010) gute Ergebnisse. Insgesamt hatten 27 Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Viersen teilgenommen. Das Besondere an diesem Wettbewerb während der Corona-Pandemie: Der Regionalwettbewerb fand erstmals digital statt. Dafür nahmen die Teilnehmer ihre Beiträge auf Video auf.

Sechs Schüler der Kreismusikschule Viersen in der Altersgruppe II konnten sich für den Landeswettbewerb qualifizieren. „Die aktuelle Situation stellt unsere jungen Talente vor besondere Herausforderungen und wir können stolz sein auf die Ergebnisse, die unsere Schüler erreicht haben“, sagt Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule Viersen. Der Landeswettbewerb für die Altersgruppe II fand ebenfalls in digitaler Form in Dortmund statt. Mit 24 Punkten hatte sich Neven Kreko aus der Klasse von Musiklehrerin Ursula Böer für den Landeswettbewerb qualifiziert. Dort erhielt er 23 Punkte und einen der begehrten ersten Plätze.