„Echt kuhl!“ : Xantener Schülerin wird Fünfte bei bundesweitem Wettbewerb

Stolz hält Lisa Sophie Minkes einen großen Korb voller buntem Obst in der Hand. Den Inhalt wird sie zur Feier des Tages an ihren Kurs im Xantener Stiftsgymnasium verteilen. Denn sie ist eine der 21 Gewinner und Gewinnerinnen des bundesweiten Wettbewerbs „Echt kuhl!“ in diesem Jahr. Sie hatte dafür eine Zeitschrift über gesunde Ernährung eingereicht.