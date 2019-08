Fahrsport : Schaagerin steuert schnurstracks auf Weltmeisterschaftskurs

Katja Berlage vom RV Schaag hat sich in Sachen WM-Qualifikation in eine gute Position gebracht. Foto: Helpertz

Katja Berlage bestätigte ihre gute Form. Sie gewann die zweite WM-Sichtung der Ponny-Einspänner in Schildau mit Nordstern’s Stoertebecker.

Die 27-jährige Katja Berlage, die noch unter ihrem Mädchennamen Helpertz ihre bislang größten Erfolge feierte, hat den Fokus auf die Weltmeisterschaften der Pony-Einspännerfahrer gerichtet. Sie will mit ihrem 14-jährigen Pony Nordstern’s Stoertebecker wieder bei der WM dabei sein - vom 25. bis 29. September im ungarischen Kisber.

Nach der Vizemeisterschaft bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Segeberg und dem Sieg bei den Rheinischen Meisterschaften mit einem Großpferd schaffte das erfolgreiche Paar vom RV Schaag nun bei der zweiten WM-Sichtung für die Ponyfahrer in Schildau den Sieg unter 23 Einspännern aus Deutschland, Dänemark, Niederlanden, Schweiz, Österreich, Schweden und Estland. „Eine weitere WM-Sichtung gibt es nicht. Ob ich nun für die WM qualifiziert bin, entscheidet sich nächste Woche“, sagt Katja Berlage. Die Nettetalerin legte mit ihrem Pony einen perfekten Start in der Dressur hin: Sie erzielte mit 53,51 Punkten das beste Ergebnis vor der Dänin Maria Buchwald und Sandra Schäfer (Nordwalde). Im Gelände fuhren Katja Berlage und ihr New-Forest-Pony, das von allen nur Elton genannt wird, auf den dritten Rang. Beim folgenden Hindernisfahren zwischen den Kegeln verbuchte das Paar auch noch Platz acht. Das Endergebnis lautete dann 130,70 Punkten – und sie hatte weniger Strafpunkte als alle anderen Teilnehmer.