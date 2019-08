Leichtathletik : Kaldenkirchenerin schuftet für ihren Titel bei der Para-WM

Die 16-jährige Luzie Maesmanns gewann bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz den Kugelstoß-Wettbewerb ihrer Leistungsklasse mit einer Weite von 7,98 Metern.

Während die deutsche Leichtathletik-Elite in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende ihre Meister ermittelte, machte im wesentlich beschaulicheren Nottwil in der Schweiz die Kaldenkirchenerin Luzie Maesmanns von sich reden. Die Kugelstoßerin, die beim TSV Bayer Leverkusen im Perspektiv-Kader der Parasport-Leichtathleten steht, stieß bei der Junioren Paraleichtathletik Weltmeisterschaft ihr Sportgerät auf eine Weite von 7,98 Meter, womit sie sich in den Titel in ihrer Klasse holte.