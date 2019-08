Reiten : Goldenes Reitabzeichen sorgt bei Nettetalerin für Glücksgefühle

Beim 66. Reitsportfestival des RFV Lobberich wurde Kerstin Ilbertz für ihre zahlreichen Erfolge mit der höchsten persönlichen Auszeichnung ihres Sports geehrt.

Kerstin Ilbertz vom Reit- und Fahrverein Lobberich erhielt am Wochenende im Rahmen des 66. Reitsportfestival beim Reit- und Fahrvereins Lobberich vor großer Kulisse das Goldene Reitabzeichen - das höchste persönliche Leistungsabzeichen, das Reiter erreichen können. Teilnehmen konnte sie beim großen Turnier ihres Vereins nicht. Sie zog sich bei einem Reitunfall in Neuss-Allerheiligen einen Muskelfaserriss zu.

Mit acht Jahren hatte sie erste Berührungen mit Pferden über einen Stallbesuch mit der Oma. Als Gipsy in das Leben von Kerstin Wintzen (Mädchenname) trat, machte sie die ersten Sprünge auf dem Pferd. Ihr erstes Reitabzeichen absolvierte sie im Dezember 1991 bei Joachim Metzer. Durch ihre sportliche Vielseitigkeit nahm sie 1992 und 1993 bereits erfolgreich beim Bundesvergleich in der Vierkampf-Mannschaft in Neustadt Dosse und Soltau erfolgreich teil. Danach begann der Einstieg in die Turnierreiterei für den RFV Lobberich. Von 1994 bis 1996 stellte ihr Günther Röhlen viele verschiedene Pferde zur Verfügung. So sammelte sie Erfahrung auf A- + L-Niveau.