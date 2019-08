Fußball : di Buduo dreht die Partie zugunsten des ASV Süchteln

Der Fußball-Landesligist schaltet in der ersten Runde des Niederrheinpokals den Klassenkameraden VSF Amern mit 4:1 aus.

„Den guten Eindruck aus der Vorbereitung konnten wir heute bestätigen“, sagte Wiegers. Sein Team beherrschte den Gegner über weite Strecken. Doch die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Amern. Bereits in der fünften Minute wurde Ibuki Noguchi auf halblinker Position auf die Reise geschickt, den Ball setzte er am ASV-Keeper Jens Lonny vorbei ins Tor. Doch die Ausbeute aus der Anfangsphase war Willi Kehrberg zu wenig. „Da müssen wir noch mehr draus machen“, sagte Amerns Trainer über die Phase, in der Süchteln gefühlt noch im Tiefschlaf war. Doch weitere hochkarätige Chancen sprangen seitens der VSF nicht mehr heraus, stattdessen gaben sie das Spiel urplötzlich aus der Hand. „Wir haben das Tempo aus dem Spiel genommen und viel zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich Kehrberg, der in der 19. Minute den Ausgleich durch Nando di Buduo mitansehen musste. Der Treffer gab den Süchtelnern Selbstvertrauen. Zwar sprang fußballerisch gesehen keine absolute Glanzleistung heraus, doch in puncto Effektivität waren die Gastgeber ganz weit vorne – anders als in der vorigen Saison, in der viele Punkte wegen der oftmals schwachen Chancenverwertung liegengelassen wurden.