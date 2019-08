Bogenschießen : Brüggener bei Jugend-DM mit dem Bogen auf Platz zwei

Der Brüggener Alexander Brosterhus holte in Berlin die Deutsche Vizemeisterschaft bei der Jugend. . Foto: Brosterhus

Alexander Brosterhus überzeugte bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin mit seinem Compound-Bogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alexander Brosterhus vom SV Gut Schuss Brüggen-Born hat erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften der Bogen-schützen in Berlin abgeschnitten. Die Freude war groß, als er am Ende mit der Silbermedaille in der Jugendklasse im Bereich Compound ausgezeichnet wurde.

In den Wettkampf stieg Alexander Brosterhus gleich gut ein. So lag er nach der Hälfte des Wettkampfes in einem ausgeglichenen Starterfeld mit 332 Ringen auf Rang fünf. „In der zweiten Runde kam es für mich dann auf jeden Pfeil an“, sagte der Brüggener. Während die meisten Gegner konditionell etwas schwächelten, steigerte er sich noch einmal. Er schoss auf 50 Meter Entfernung noch einmal 337 Ringe. In der Addition bedeuteten das für ihn 669 von 720 möglichen Ringen und damit die Deutsche die Vize-Meisterschaft seiner Klasse.