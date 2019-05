Leichtathletik : OSC-Läufer dominiert 5000 Meter in Oedt

OSC-Läufer dominiert 5000 Meter in Oedt

Robin Borghans vom OSC Waldniel konnte beim Läuferabend des TuS Oedt über 5000 Meter überzeugen. Foto: Offermanns, Paul (off)

Grefrath/Schwalmtal Robin Borghans blieb beim Läuferabend als Einziger unter der magischen 16-Minuten-Grenze.

Beim Läuferabend zum Auftakt der Leichtathletiksaison in Oedt war Robin Borghans vom OSC Waldniel der Schnellste über 5000 Meter in 15:47,47 Minuten. Damit blieb er als einziger Teilnehmer unter der magischen Grenze von 16 Minuten. Ein starkes Rennen lief hier auch seine Vereinskollegin und W55-Siegerin Alexandra Schwartze in 19:39,29 Minuten.