Fußball-Kreisliga A : Doch keine Punkte für Kaldenkirchen am grünen Tisch

Doch keine Punkte für Kaldenkirchen am grünen Tisch

Nettetal Die Berufung des Linner SV war erfolgreich.

(ben-) Der TSV Kaldenkirchen erhält nun doch keine zwei zusätzlichen Punkte am grünen Tisch, die er im Aufstiegsrennen der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld gut hätte gebrauchen können. Zunächst hatte die Spruchkammer das 1:1 gegen den Linner SV aus der Hinrunde in einen 2:0-Erfolg umgewandelt, weil die Linner damals in Gestalt von Adi Vrebac einen Vertragsspieler eingesetzt hatten, für den bis 15. April offenbar nicht der erforderlichen Unterlagen über entsprechende steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Abgaben vorlagen.