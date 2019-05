Leichtathletik : Zahlreiche Erfolge für die Läufer des OSC Waldniel

Schwalmtal Unter anderem gab’s bei den Lang-Staffelmeisterschaften der Region Mitte vordere Platzierungen.

Die Läufer des OSC Waldniel waren wieder bei diversen Veranstaltungen im Einsatz und erfolgreich. Bei den Lang-Staffelmeisterschaften der Region Mitte in Wuppertal holte die männliche Jugend U14 mit Felix Bommes, Peter Bauschlicher und Joel-Etienne Schmitz über 3x800 Meter den ersten Platz in 7:45,44 Minuten. Die 3x1000-Meter-Staffel mit Fabio Faulhaber, Jan Bastian Zwarg, Tom Luka Zwarg feierte den Titel mit 8:29,86 Minuten. Das Team tritt am 11. Mai bei den NRW-Meisterschaften in Iserlohn an. Die 3x800-Meter-Staffel der Jugend U16 holte sich den Sieg mit Merle Küsters, Hannah-Sophie Zwarg und Nele Jungbluth in 8:20,50 Minuten. Die weiblichen Jugend U14 erkämpfte sich mit Frederike Titzkus, Charlotte Lange und Hannah Jochum den dritten Platz in 8:27,13 Minuten.