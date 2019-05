Fußball-Landesliga : Comeback nach zweitem Kreuzbandriss

In dieser Szene schaut Tim Caspers (l.) in einem Spiel der VSF-Reserve aus der zweiten Reihe zu. Der lange verletzte Stürmer soll bei den Amernern spätestens nächste Saison wieder in der ersten Reihe stehen. Foto: Fupa

SCHWALMTAL Tim Caspers entwickelte sich in der Nettetaler Jugend zu einem großen Sturmtalent. Nach seiner zweiten schweren Verletzung am Knie nahm er sich eine Auszeit. Jetzt ist er bei den VSF Amern auf dem Weg zurück zu alter Stärke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Steven Salentin

Im Leben eines jeden Fußballspielers kommt irgendwann der Punkt, an dem er sich entscheiden muss – für oder gegen den Sport. Im Amateurbereich sind die Gründe vielfältig. Familie oder Beruf können irgendwann wichtiger sein. Und dann gibt es den Aspekt, über den niemand gerne spricht: Verletzungen. Mit seinen gerade einmal 20 Jahren stand Tim Caspers bereits vor dieser Entscheidung – und entschied sich für seine große Leidenschaft.

Wir schreiben den 3. Mai 2018. Soeben wurde Tim Caspers im Spiel seines SC Union Nettetal gegen den VfL Benrath zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselt. Er kannte das Gefühl. Und er sollte sich nicht täuschen. Diagnose: Kreuzbandriss. Bereits zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere. „Die Ärzte haben mir geraten aufzuhören“, erinnert sich der Offensivmann. Dabei stand er als A-Jugendlicher beim damaligen Landesligisten kurz vor dem Durchbruch, galt als großes Talent und hatte sich nach seinem ersten Kreuzbandriss aus dem Vorjahr erholt. Den Mut, es doch noch einmal zu versuchen, gab ihm letztlich Dr. Bruno Winkels. Als er sechs Monate später in dessen Praxis im Grefrather Stadtteil Oedt zurückkehrte, gab der ehemalige Mannschaftsarzt des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ihm grünes Licht für eine Rückkehr auf den Platz. „Er sagte mir, dass es sich außerordentlich gut entwickelt habe“, berichtet Caspers.

Info Die personelle Lage bei den VSF Amern Ausfälle: Gotzen, Jakobs (beide Muskelfaserriss), Gorgs (Rotsperre) Einsatz fraglich: Oelsner (Knie), Bischoff, Caspers (beide Sprunggelenk) Dauerausfälle: Sakai, Mukodaka (beide zurück in Japan) Rückkehrer: Lambertz nach Adduktorenzerrung

Eine Rückkehr in die Landesliga ergab in den Augen des Youngsters zunächst allerdings keinen Sinn, so dass er sich nach der Saison 2017/18, die er komplett verpasst hatte, zu einem Wechsel in die Kreisliga A entschied - zur Reserve der VSF Amern. „Ein paar gute Freunde von mir spielten dort“, erklärt der 20-Jährige, „und auch der Rest hat mich sehr gut aufgenommen. Es war absolut die richtige Entscheidung.“

Sein Comeback feierte Caspers im Dezember, als er im Auswärtsspiel beim TSV Kaldenkirchen eingewechselt wurde. Es folgte eine weitere Einwechslung, dann traf er bei seinem Startelfdebüt und stand fortan in jeder Partie von Beginn an auf dem Platz. Und seine guten Leistungen blieben nicht unentdeckt: Bereits Anfang Februar beorderte Willi Kehrberg, Trainer der Amerner Erstvertretung, ihn in den Landesliga-Kader, zwei Monate später durfte er erstmals von Beginn an ran und war gegen den Rather SV gleich erfolgreich. Der Lohn: drei weitere Startelf-Einsätze im April und die Gewissheit, auch im Endspurt zum Landesliga-Team zu gehören, das seine punktemäßig beste Saison seit dem Aufstieg im Jahr 2011 spielt.