Grenzland : Gipfeltreffen der Topteams elektrisiert die Kreisliga B

Deniz Metin ist Trainer von Tabellenführer TIV Nettetal. Foto: Fupa

Grenzland Die Fußballer von SuS Schaag empfangen am Sonntag Primus TIV Nettetal. Die Gäste sind schon seit 52 Spielen ungeschlagen.

Von Manfred Schulz

Was die Fußballer des B-Ligisten TIV Nettetal in den vergangenen Monaten hingelegt haben, gehört deutschlandweit sicherlich zu den Raritäten im Amateurfußball. Seit nunmehr 52 Spielen sind die Schützlinge von Deniz Metin saisonübergreifend ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es für TIV Nettetal vor mehr als anderthalb Jahren am 8. Oktober 2017 mit 1:3 gegen den späteren Meister und Aufsteiger SC Waldniel II. In der aktuellen B-Liga-Tabelle liegen die Nettetaler mit 82 Punkten an der Spitze, gefolgt nur noch von den SuS Schaag mit vier Zählern Rückstand – und am Sonntag um 15.30 Uhr kommt es auf der Sportanlage an der Kindter Straße in Schaag zum Gipfeltreffen zwischen Schaag und TIV Nettetal.

„Natürlich fiebern wir diesem Spiel entgegen“, sagt TIV-Trainer Deniz Metin. „Bereits im Hinspiel gegen Schaag, das wir am Ende mit 4:0 gewinnen konnten, waren unsere Spieler mehr als motiviert. Und das wird in dieser Woche vor und im Spiel Spiel selber in Schaag nicht anders sein.“ Metin möchte gerne die ungeschlagene Serie bis zum Saisonende ausbauen. „Wir wollen das Spiel natürlich gerne gewinnen und werden richtig Gast geben, dann hätten wir sieben Punkte Vorsprung auf Schaag, bei dann nur noch drei ausstehenden Spielen“, so Deniz Metin. Auch wenn der Nettetaler Trainer eine Niederlage nicht einplant, hätten die TIV-Fußballer auch im Falle einer Niederlage immer noch einen Punkt Vorsprung auf Schaag und hätten es dann immer noch selbst in der Hand, den Aufstieg perfekt zu machen. „Wir haben zuletzt vor neun Jahren in der Kreisliga A gespielt, dort möchten wir wieder gerne spielen“, sagt Metin. Auch wenn die Liga noch nicht feststeht, laufen die Planungen für neue Saison gut. So steht schon fest, dass mindestens vier ehemalige Spieler, die derzeit in der Bezirks- oder Landesliga spielen, nach Nettetal zurückkehren.

Rainer Bruse kümmert sich als Coach um SuS Schaag. Foto: Fupa