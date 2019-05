Reitsport : Reiter reformieren ihr Kreisturnier

Im Jahr 2017 fanden die Kreismeisterschaften in Dülken statt, wo Ilka Siemes (RV St. Georg Helenabrunn) die M*-Tour gewann. Beim nächsten Kreisturnier in Grefrath wird es Neuerungen geben. Foto: Offermanns, Paul (off)

Kreis Viersen Bei den nächsten Titelkämpfen Anfang Juni in Grefrath wird es weniger Einzeltitel geben, um für eine sportliche Aufwertung zu sorgen. Am Wochenende steht in Kempen der Start in die grüne Saison auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einer Neuerung wartet das Kreisturnier des Pferdesportverbandes Kreis Viersen auf, wenn es am 1. und 2. Juni beim RV Graf Holk Grefrath in der vereinseigenen Anlage im Heitzerend über die Bühne geht. Die Einzel-Kreismeister werden erstmals nicht mehr nach den Prüfungskategorien E, A, L und M jeweils in Dressur und Springen ermittelt, sondern nach dem Alter in Junioren (bis 18 Jahre), Junge Reiter (bis 21 Jahre) und Senioren unterteilt. So gibt es künftig nur noch sechs Kreismeister-Einzeltitel.

„Die Wertigkeit der Kreis-Einzeltitel zählt nun mehr und wird eine größeren Bedeutung beigemessen“, sagt Kreisvorsitzender Olaf Enger. Reiter unterschiedlicher Leistungsklassen reiten gegeneinander. Für die Einzelkreismeisterschaften werden die Ranglistenpunkte nach der Leistungsprüfungsordnung zu Grunde gelegt. Gewertet werden die maximal drei besten/höchsten Ranglistenpunkte aus den Platzierungen. In der Vielseitigkeit wird die Kreismeisterschaft für den Nachwuchs auf E-Basis und für die Senioren auf A-Ebene ausgeritten. „Dressur und Springen soll als Vielseitigkeit wieder viel mehr Gewicht bekommen, als das früher einmal war“, meint Olaf Enger. „Sie soll auch zugleich den Teamgeist fördern.“ So sind es jetzt nur acht Kreistitel, die vergeben werden, wozu dann noch die Vergabe des Jugendwimpels und der Kreisstandarte kommen. Im Kreisverband wird auch überlegt, künftig jedes Jahr eine Kreismeisterschaft auszurichten und nicht mehr wie bisher nur alle zwei Jahre.

Info Erstmals ein Sternritt beim RFV Born Premiere Am Samstag, 25. Mai, wird es erstmals im Turniergelände an der Borner Mühle beim Reit- und Fahrverein Born einen Sternritt des Pferdesportverbandes Kreis Viersen geben. Turnier Tags darauf steht in Born eine Turnier an. Freizeitreiter, Fahrer und Pferdesportinteressierte treffen sich dort um 11 Uhr. Ab 12 Uhr läuft ein Showprogramm zum Thema „Hobby Pferd“ außerhalb des Turniersports.