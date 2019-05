Badminton : Ausrichter TuS Viersen überzeugt

Denise Komorek und ihr Bruder Daniel Hoffmann (Mitte) siegten in der Mixed-A-Klasse. Foto: TuS Viersen

Viersen Auch sportlich lief’s bei den Badminton-Stadtmeisterschaften für die Viersener gut.

(ben-) Ganz im Zeichen des Badmintonsports stand die Sporthalle Löh, als dort die bereits elfte Auflage der offenen Viersener Stadtmeisterschaften ausgetragen wurde. Ausrichter TuS Viersen war nicht nur zufrieden, 150 Aktive aus weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und 250 Zuschauer an beiden Turniertagen begrüßen zu dürfen, auch die eigene sportliche Bilanz stimmte. So stellte der TuS in Gestalt von Denise Komorek mit zwei Titeln die erfolgreichste Spielerin und holte viele weitere gute Platzierungen.