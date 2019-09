Fußball-Oberliga : Guter Start für Ex-Profi bei Union Nettetal

Aleksandar Stankov (2.v.l.) spielt seit kurzem für den SC Union Nettetal in der Fußball-Oberliga. Davor war er viele Jahre als Profi in Dänemark aktiv. Foto: Heiko van der Velden

Mit drei ganz späten Verpflichtungen hat der SC Union Nettetal offenbar einen Glücksgriff getan. Nach einem schwachen Start in die Fußall-Oberliga holten die Nettetaler jüngst sieben Punkte aus drei Spielen. Ein ganz wichtiges Tor hat schon der Niederländer Aleksandar Stankov auf dem Konto.

Hongkong oder Nettetal? Vor dieser Entscheidung stand Aleksandar Stankov in diesem Sommer. Der gebürtige Nordmazedonier mit niederländischer Staatsangehörigkeit entschied sich für den Fußball-Oberligisten und gegen die chinesische Sonderverwaltungszone. „Ich wollte meine Freundin nicht alleine lassen und mich mehr auf mein IT-Studium in Eindhoven konzentrieren. Deswegen habe ich mich für eine niedrigere Spielklasse entschieden“, sagt der 28 Jahre alte Stürmer, der in den vergangenen zehn Jahren als Profi unterwegs war.

Richtig mit dem Fußballspielen begann er, als er mit seinen Eltern im Alter von neun Jahren in die Niederlande kam. Nach der Anfangszeit bei einem Dorfverein fiel sein Talent den Scouts von Roda Kerkrade auf, wo er sich dann prächtig entwickelte und mit 18 Jahren sein Debüt in der Ehrendivision feierte, der höchsten niederländische Liga. In der Saison darauf, so Stankov, erhielt er dann sogar einen Dreijahresvertrag. Weil er aber in den nächsten beiden Spielzeiten kaum Einsätze bekam, ließ er sich zum Zweitligisten FC Oss in die Jupiler League, die zweithöchste Spielklasse in den Niederlanden, ausleihen. Als 2012 der Vertrag mit Kerkrade auslief, kam ein Berater mit einem Angebot des dänischen Erstligisten Hobro IK auf ihn zu. „Das habe ich gemacht, weil ich davor lange verletzt war und unbedingt wieder spielen wollte. Ich hätte damals aber nie gedacht, dass ich so lange in Dänemark bleiben würde“, erklärt Stankov.

Info Bei zwei Einsätze einen Treffer erzielt SF Baumberg Im Spiel bei den Baumbergern war Stankov zum ersten Mal spielberechtigt. Er kam in der 61. Minute und erzielte in der 78. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. TVD Velbert Daheim gegen Velbert stand Stankov in der Startelf und wurde in der 79. Minute gegen Vensan Klicic ausgetauscht,

Er blieb sechs Jahre in dem skandinavischen Land, wechselte zwischen mehreren Vereinen und Spielklassen hin und her. Zum Ende dieser Zeit betrat er 2017 noch mal Neuland, als er auf die Inselgruppe Färöer ging, die zwar zu Dänemark gehört, aber einen eigenen Fußballverband und ein eigenes Ligensystem hat. Stankov spielte für den Erstligisten HB Torshavn. Anfangs lief es auch ganz gut, doch nach einer Verletzung kam er nicht mehr richtig auf die Füße. „Ich war der einzige Profi im Team. So war die medizinische Betreuung nicht immer gewährleistet“, erzählt Stankov. Er wollte dann nur noch weg, weil er auch sportlich wieder von einem höheren Niveau träumte. 2018 ging es zurück in die Niederlande, wo er mit dem Zweitligisten FC Dordrecht in Verhandlungen stand, sich aber nicht auf einen Vertrag einigen konnte. Als dann noch eine Verletzung hinzukam, hielt er sich bei Roda Kerkrade fit.

Dass nach einer so langen Zeit ohne Leistungsnachweis die Topvereine nicht Schlange standen, ist klar. Und so kam es dann eben zu der Entscheidung zwischen einem Engagement in Hongkong oder einem niederklassigeren Verein mit der Möglichkeit, weiter in Roermond zu wohnen. Doch dass Stankov jetzt in der Oberliga Niederrhein gelandet ist, heißt nicht, dass er nicht auch wieder höher spielen will. „Im Fußball weißt du nie, was passiert. Wenn ich viele Tore schieße, ist das gut für Nettetal, ich könnte aber auch interessant für andere Vereine werden“, erklärt der 28-Jährige. Mit dem Toreschießen hat es gleich bei seinem Debüt in Baumberg geklappt, er köpfte den wichtigen Treffer zum 1:1-Endstand.