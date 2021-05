„Muss aufpassen, was ich sage...“ : Max Kruse wütet gegen Internet-Hetzer – und lehnt Entschuldigung ab

„Muss aufpassen, was ich sage...“

Berlin Nach Hasskommentaren gegen seine Freundin hat sich Fußball-Profi Max Kruse den Verfasser der Nachrichten bei Instagram verbal vorgenommen. Der entschuldigte sich daraufhin zwar – doch Kruse reichte das nicht.

Der 33 Jahre alte Stürmer des Bundesligisten 1. FC Union Berlin veröffentlichte in einer Instagram-Story Nachrichten des Nutzers – und verurteilte dieses Vorgehen. „Das ist dumm. Ich muss aufpassen, was ich sage (…).“ Mit drastischen Worten konterte Kruse anschließend die Äußerungen des Nutzers über die Freundin und sagte weiter: „Wenn es an mich geht: I dont't fucking care. Aber lass meine Freundin aus dem Spiel.“