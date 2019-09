Handball-Verbandsliga : TSV sichert sich nach tollem Spiel einen Punkt

Gegen den TV Aldekerk II gab’s daheim ein 33:33 für den TSV Kaldenkirchen.

Wie es das Ergebnis jedoch deutlich ausdrückt, lagen die Stärken beider Teams eher in der Offensive und in der Deckung lief nicht all zu viel zusammen. Zwar konnten die Gastgeber stets einen minimalen Vorsprung behaupten, bekamen aber jedoch nicht häufig die Gelegenheit, sich abzusetzen, die dann auch ungenutzt blieb. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste bei jedem ihrer Angriffe den Torhüter heraus und agierten mit sieben Feldspielern. Eine Situation, mit der sich der TSV überhaupt nicht anfreunden konnte, denn er kassierte immer wieder Gegentore über den Kreis. „Im gebundenen Spiel waren wir sogar die bessere Mannschaft“, so Winter. „Auch wenn heute mit Glück auch ein Sieg möglich gewesen wäre, ist das Ergebnis letztlich doch gerecht. Mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich wirklich sehr zufrieden. Immerhin haben wir jetzt bereits drei Punkte gegen den Abstieg gesammelt.“ Diese gut Ausgangslage gilt es nun am kommenden Sonntag zu „vergolden“, wenn die Kaldenkirchener beim Aufsteiger HCTV Rhede antreten.