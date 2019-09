Handball-Oberliga : TVL-Frauen feiern ersten Saisonsieg

Dank einer starken Vorstellung in Hälfte eins gewannen die Oberliga-Handballerinnen des TV Lobberich 23:21 gegen den TV Witzhelden. Torhüterin Hannah Glasmachers ragte heraus.

Es war intensiv, kämpferisch und am Ende ein richtig schweres Stück Arbeit. Die Rede ist vom 23:21 (12:7)-Erfolg der Handballfrauen des TV Lobberich in der Oberliga gegen den TV Witzhelden.

Den Gastgeberinnen war von der ersten Sekunde an anzusehen, dass sie hoch motiviert in diese Begegnung gingen. Sie kämpften verbissen um jeden Ball und um jeden Zentimeter Hallenboden. Das machte sich auch bezahlt, die Schützlinge von Trainer Marcel Schatten starteten gut in die Partie. Sicherheit für ihr Spiel zogen sie insbesondere aus ihrer stabilen Abwehr mit einer alles überragenden Hannah Glasmachers im Tor. Sie bracht die Spielerinnen von Witzhelden permanent zur Verzweiflung. Nicht nur, dass sie serienweise beste Chancen der Gäste aus dem Spielverlauf vereitelte, in den ersten 25 Minuten parierte die Torhüterinnen auch gleich fünf Siebenmeter-Strafwürfe der Oberbergischen. „Die Leistung von Hannah war heute einfach nur sensationell“, freute sich Trainer Marcel Schatten. „Aber auch das Tempo, das wir gerade in den ersten 15 Minuten angeschlagen haben, war echt toll.“ So war der 12:7-Vorsprung zum Halbzeitpfiff auch mehr als verdient.