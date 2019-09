Fußball-Kreisliga A : TIV Nettetal gelingt Revanche für Pokalpleite gegen Hinsbeck

Die A-Liga-Fußballer von TIV setzten sich 4:2 bei der Rhenania durch. In der Gladbacher Gruppe holte der 1. FC Viersen II seinen ersten Punkt.

Der SC Waldniel verteidigte mit einem klaren Sieg beim Bezirksliga-Absteiger Dülkener FC die Tabellenspitze in der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld. Auch die VSF Amern II, die glatt in St. Tönis gewannen, bleiben ganz oben. In der Gladbacher A-Liga holte Schlusslicht Viersen II gegen den TuS Wickrath den ersten Saisonpunkt.

SC Union Nettetal II - Hülser SV 0:4 (0:2). Die Nettetaler bleiben nach dem Debakel in der Vorwoche auf der Verliererstraße. Auch gegen den HSV lief es für die Jungs von Steve Jäck nicht sonderlich, so dass sie bereits zur Pause mit 0:2 hinten lagen.

TSV Kaldenkirchen - Viktoria Anrath 5:1 (4:1). „Wir haben die Anrather regelrecht überrannt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte TSV-Trainer Andre Küppers. Bereits zur Pause lagen die Kaldenkirchener klar in Front. Die Tore zum klaren Sieg schossen Noel Müllers (2), Steffen Eichler, Yannik Gurrath und Lars Heines heraus.

Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal 2:4 (1:1). Für die 0:6-Packung im Kreispokal haben sich die TIV-Fußballer in der Meisterschaft entsprechend revanchiert. „Das war ein offenes Spiel“, sagte TIV-Trainer Deniz Metin. „Hinsbeck hat noch einmal ausgleichen können, dann sind wir aber 3:1 in Front gegangen.“ So sah es auch sein Hinsbecker Kollege Klaus Hammann. „Wir waren zwischenzeitlich wirklich dran, aber TIV hat am Ende verdient gewonnen.“ Für TIV trafen Dennis Hoffmann (2), Oliver Nickus und Semih Ergin; für Hinsbeck Janosch Derendorf und Lukas Hanßen.