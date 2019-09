Handball-Oberliga : Sechs Punkte: Toller Saisonstart für TV Lobberich

Das zweite Spiel bei der HSG Neuss/Düsseldorf II entschieden die Lobbericher mit 31:27 für sich.

Besser kann ein Saisonstart für eine Mannschaft nicht laufen, die sich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt hat. Der TV Lobberich setzte sich in der Handball-Oberliga bei der HSG Neuss/Düsseldorf II letztlich souverän mit 31:27 (14:9) durch und hat damit bereits vier Punkte auf der Habenseite.

Der Startschuss verlief allerdings wenig glorreich, denn schnell lagen die Gäste mit 0:4 im Hintertreffen. „Die Einstellung war zwar vorhanden, aber es fehlte der letzte Wille, und das hat man bereits in der Kabine vor dem Spiel gemerkt“, ärgerte sich Spielertrainer Christopher Liedtke. Erst als er die Deckung offensiver agieren ließ, ging es über ein 9:9 nach 20 Minuten bis hin zur deutlichen Halbzeitführung. In dieser Phase verdiente sich der Lobbericher Torhüter Niklas Bastians Bestnoten, der in den ersten 30 Minuten mehr als 50 Prozent der gegnerischen Würfe entschärfte.