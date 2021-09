Oberligist SC Union Nettetal : Wiedersehen mit Ex-Coach Josef Cherfi gegen St. Tönis

Die Mannschaft des SC Union Nettetal – hier vor dem Spiel gegen ETB SW Essen – will am Sonntag punkten. Foto: Heiko van der Velden

Fußball Oberliga Bis 2011 trainierte Cherfi den SC Union Nettetal, seit dieser Woche steht er bei Teutonia St. Tönis an der Seitenlinie – und trifft am Sonntag direkt auf seinen Ex-Club. Dort finden sich überhaupt viele Spieler mit Nettetaler Vergangenheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal trifft im Oberliga-Derby am Sonntag auf Teutonia St. Tönis, die nach dem Rücktritt von Trainer Bekim Kastrati unter der Woche dessen Nachfolger präsentieren konnten. Es ist kein Geringerer als Josef Cherfi, der bis zum Ende der Saison 2010/11 als Trainer an der Christian-Rötzel-Kampfbahn tätig war und in der Region bestens bekannt ist.

Doch es kommt in diesem Spiel nicht nur zu einem Wiedersehen mit dem Ex-Trainer, auch einige Spieler streifen nun das Trikot der Teutonen über. Dazu gehören seit einiger Zeit schon Dominik Dohmen, Brian Dollen und Pascal Regnery. Zum Ende der vergangenen Saison verließ auch Luca Esposito den SCU in Richtung St. Tönis.

Wiedersehen: Cherfi trainierte Union Nettetal bis 2011. Foto: Josef Rütten/Rütten, Josef (jru)

Die Teutonen werden nach dem Trainerwechsel sicherlich nun versuchen, ein Erfolgserlebnis zu landen und den Schwung aus der Veränderung mitzunehmen. Das ist zumindest die Annahme von Nettetals Trainer Andreas Schwan. Bislang stehen aus den ersten vier Spielen fünf Punkte auf der Habenseite der St. Töniser, zwei Punkte mehr als die Nettetaler bisher einfahren konnten. Am vergangenen Sonntag gab es unter Interimstrainer Jonas Schüler ein 0:0-Unentschieden gegen den Cronenberger SC. Die Zusammenstellung des Kaders mit Spielern wie Kevin Breuer, Burhan Sahin, Daniel Neustädter, dem routinierten Alexiou Ioannis und Ex-Liverpool-Spieler Samed Yesil zeigen, dass die Ansprüche deutlich höher liegen und ein Platz im ersten Tabellendrittel anvisiert wird.

Der SCU hielt in den beiden Partien gegen ETB SW Essen und beim FC Kray gut mit, verpasste es allerdings etwas Zählbares mitzunehmen und sich so für den hohen Aufwand zu belohnen. „Am Ende haben individuelle Fehler und das fehlende Matchglück über die beiden unnötigen Niederlagen entschieden. Das Spiel gegen ETB haben wir in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben und in Kray haben wir es dem Gegner bei den Gegentoren deutlich zu leicht gemacht und vorne zu viele Chancen liegen lassen“, monierte Trainer Andreas Schwan. „Die Qualität der Oberliga ist extrem stark. Wir müssen aus den analysierten Fehlern lernen und wollen nun auch Ergebnisse holen, wohl wissend, dass St. Tönis ein Gegner ist, der individuell top besetzt ist. Es wird ein schweres Spiel, bei dem wir aber das klare Ziel haben, zu Hause zu punkten“, zeigt sich der SCU-Coach kämpferisch.

Droht für die Partie gegen Teutonia St. Tönis auszufallen: Union Nettetals Justin Coenen. Foto: Heiko van der Velden

Personell wird Schwan für die kommenden Monate Noah Amberg nach einem Kreuzbandriss nicht zur Verfügung stehen. Tom Rütten fällt mit einer muskulären Verletzung ebenfalls länger aus. Der Einsatz von Leon Falter und Justin Coenen ist zudem fraglich. Die beiden Physiotherapeuten Ilker Ilbasmis und Lucas Scheidt sind nach der langen Pause derzeit im Dauereinsatz.