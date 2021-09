Hockeyspieler beim Gladbacher HTC : Mustaphaa Cassiem ist für den „Rising Star“ nominiert

Hockey Eine große Ehre ist Mustaphaa Cassiem zu Teil geworden: Der Südafrikaner ist zur Wahl des besten Nachwuchshockeyspielers der Welt nominiert worden. Welche Rolle er beim GHTC einnimmt.

In der bisherigen Siegerliste der vergangenen 20 Jahre finden sich viele große Namen: Jamie Dywer (Australien), Santi Freixa (Spanien), Gonzalo Peillat (Argentinien) und Arthur van Dooren (Belgien) haben allesamt glanzvollen Karriere hingelegt, wie auch die Deutschen Sieger Christopher Zeller, Tobias Hauke und Christopher Rühr. Davon kann Cassiem bislang nur träumen. Dass der 19-Jährige aber ein riesengroßes Talent ist, machte der Südafrikaner in seinen ersten beiden Partien für den GHTC mehr als deutlich. Im Vergleich zu seinem Bruder Dayaan Cassiem und auch Melrick Maddocks ist Mustaphaa Cassiem in seiner Position aber noch nicht gänzlich festgelegt. Anders als in der der U21-Nationalmannschaft seines Landes, wo er überwiegend als Innenverteidiger eingesetzt wird, stürmte Cassiem bei den Olympischen Spielen für Südafrika an vorderster Front. Das macht ihn für GHTC-Trainer Jan Klatt umso wertvoller: „Wir haben ihn jetzt zum Start bewusst nur im Mittelfeld und im Sturm eingesetzt, wobei ich mir aber sicher bin, dass er auch mal defensiv spielen könnte. Bei den beiden anderen Jungs sieht man auf den ersten Blick, dass ihre Ausrichtung durch die Bank offensiv ist.“