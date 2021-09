Marc Odenthal beendet seine Judo-Karriere : Ein letzter Kampf beim Heimatverein

Judo Marc Odenthal beendet seine Judo-Karriere. Der Olympia-Teilnehmer hatte versprochen, dass er seinen letzten Auftritt auf der Matte beim 1. JC Mönchengladbach bestreiten wird. Dieses Versprechen hat er zum Auftakt der 2. Bundesliga eingelöst – mit vielen Weggefährten.

Nach Deutschen Meisterschaften, Platzierungen bei Europa- und Weltmeisterschaften, dem Weltcupsieg und einem ersten Platz beim Grand Prix sowie dem Höhepunkt seiner Karriere, der Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, hat Odenthal auch mit dem JC Mönchengladbach viel erreicht: Mit dem Männerteam schaffte er 2008 den Aufstieg in die Bundesliga. Extra zu seinem Abschiedskampf, den Odenthal bei der Saisoneröffnung der 2. Bundesliga bestritt, erschien seine alte Mannschaft, die 15 Jahre zusammen angetreten war. Dass die Gruppe über den Sport hinaus so verbunden geblieben ist und ihn bei seinem letzten aktiven Tag begleitete, freut Odenthal besonders: „Dieser Zusammenhalt ist für mich einer der größten Geschenke meiner Karriere. Und ich habe so viel erreichen können, weil ich immer einen tollen Verein hinter mir hatte: Im Sport gab es Höhen und Tiefen, aber beim JC Mönchengladbach hatte ich die ganzen Jahre lang einen sicheren Hafen, zu dem ich immer zurückkehren konnte – ihr habt mich nach vorne gebracht und bei Sieg und Niederlage unterstützt“.