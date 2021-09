Fußball-Oberliga : Nettetal lässt bei 1:3-Niederlage zu viele Chancen liegen

Fußball-Oberliga Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit unterliegt der SC Union auf eigenem Platz ETB Schwarz-Weiß Essen 1:3. Einzig Nico Zitzen trifft mit einem verwandelten Foulelfmeter. Dabei war Nettetal mehr als eine Halbzeit in Überzahl.

Der SC Union Nettetal hat einen fast schon sicheren und verdienten Punkt noch aus der Hand gegeben und zuhause gegen ETB SW Essen 1:3 (1:1) verloren. Zwei Treffer in der Nachspielzeit besiegelten dabei die zweite Heimniederlage der Nettetaler. Der SCU startete zudem gänzlich unglücklich in die Partie und wurde gleich zu Beginn eiskalt erwischt.

Nachdem Torwart Maximilian Möhker den ersten Schuss der Essener noch hatte parieren können, landete der Abpraller genau vor den Füßen Mohamed Cisses (2.), der aus kurzer Distanz in die untere linke Ecke einschieben konnte. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden die Nettetaler Spielanteile mehr. Auch ein Chancenplus zeichnete sich ab. Niklas Götte hätte dabei fast zum Ausgleich getroffen (27.). Doch Stefan Jaschin im ETB-Tor konnte den Ball noch zur Ecke klären. Nur wenig später knallte der Ball nach dem Schuss von Ahmetilhan Yavuz (39.) an den Pfosten.

Im zweiten Durchgang war es erneut Winkens (55.), der eine Großchance auf dem Fuß hatte. Doch der Pfosten rettete die Gäste dabei erneut. Und Semih Cakir (85.) hatte kurz vor dem Spielende gleich zwei gute Möglichkeiten. Aber auch da war das Glück an diesem Tag nicht auf der Seite der Hausherren. Anstatt des zweiten Treffers für die Nettetaler, folgten in der Nachspielzeit in Überzahl dann sogar zwei Gegentreffer.