3:0-Sieg gegen Finnland : DFB-Frauen gelingt perfekte Gruppenphase

Milton Keynes Drittes Spiel, dritter Zu-Null-Sieg – die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gewinnt auch ihr letztes Gruppenspiel. Beim 3:0-Erfolg gegen Finnland bewähren sich einige Spielerinnen aus der zweiten Reihe. Im Viertelfinale wartet nun Österreich.

Martina Voss-Tecklenburg beklatschte am Rand mit zufriedenem Lächeln den nächsten Sieg ihres Teams. Die deutschen Fußballerinnen taten sich beim Schaulaufen gegen Finnland zwar lange schwer. Sie gehen aber nach dem 3:0 (1:0) am Samstagabend in Milton Keynes ohne Gegentor und mit viel Selbstvertrauen in das Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Österreich. „Wir haben es seriös gelöst“, betonte Voss-Tecklenburg, auch wenn es nicht brillant gewesen sei.