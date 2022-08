Beleidigung im EM-Finale : Engländerin beschimpft deutsche Nationalspielerin und wird dafür gefeiert

London In einem emotionalen Finale bei der Frauen-Europameisterschaft gab es auch das eine oder andere Wortgefecht unter den Spielerinnen. Jill Scott hatte dabei ein paar Nettigkeiten für Sydney Lohmann parat - und ging damit viral. Die Szene im Video.

Die Engländerin Jill Scott ist nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen zum viralen Hit geworden. Es lag aber nicht etwa an einem spielerischen Highlight oder einem besonderen Siegestanz, sondern an einer Beleidigung ihrer Gegenspielerin Sydney Lohmann. Nach einem Zweikampf mit der Spielerin des FC Bayern München stand Scott wutentbrannt auf und schrie ihr zu: „F*** off, you f***ing prick“ (was umgangssprachlich übersetzt in etwa bedeutet: „Verpiss dich, du verdammter Idiot“).