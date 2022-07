Prämien für DFB-Frauen : Popp äußert sich zur Equal-Pay-Debatte

London Die Diskussion um gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball beschäftigt nach dem Tweet von Bundeskanzler Olaf Scholz auch die deutschen Fußballerinnen. Die haben eine klare Forderung.

Nationalspielerin Alexandra Popp hat in der Debatte über eine gleiche Bezahlung für Frauen und Männer im Fußball auf die höheren Einnahmen der Männer verwiesen. „Für uns ist erstmal am wichtigsten, dass wir professionelle Rahmenbedingungen haben, gute Plätze haben“, sagte die 31-Jährige der „Bild“ (Donnerstag). „Man muss sagen, wir nehmen nicht dieselben Summen ein wie die Männer. Aber wenn ich sehe, wie sich unsere Einschaltquoten entwickeln, dann geht es in eine sehr gute Richtung.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Dienstag auf Twitter gleiche Bezahlung für Frauen und Männer im Sport gefordert - besonders in Nationalteams. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte daraufhin ein Gespräch mit dem SPD-Politiker angeregt und gesagt, er wolle den Kanzler „ein bisschen besser über die Zahlen“ aufklären. Scholz ist zu einem Gespräch bereit.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg äußerte sich ähnlich wie Popp. „Zur Wahrheit gehört auch, dass die Vermarktungserlöse von Männern und Frauen, aus denen sich auch die Turnierprämien ergeben, extrem weit auseinanderliegen. Das ist leider noch Fakt“, sagte sie der „Bild“. So ist der Umsatz durch TV-Rechte, Sponsoring und Tickets bei einer Europameisterschaft der Männer deutlich höher und damit auch die ausgeschütteten Prämien an die Verbände.

Mittelfeldspielerin Lena Lattwein berichtete am Donnerstag in London, dass der Tweet des Kanzlers im Team „kurz Thema war, weil es einfach sehr überraschend kam. Es ist immer einfach, so was zu sagen, ohne die Einblicke zu haben, wie die Bezahlungen zustande kommen. Das ist auch völlig verständlich“, sagte die 22-Jährige vom VfL Wolfsburg. Das Thema sei ja sehr komplex, und Bierhoff habe schon geantwortet. „Für uns ist dieser Tweet auf keinen Fall negativ, das wirkt sich ja eher positiv aus“, sagte Lattwein über die Scholz-Äußerung.