Kein Effekt durch EM : Marcel Reif glaubt nur an kurze Begeisterung am Fußball der Frauen

Marcel Reif glaubt nur an kurze Begeisterung am Fußball der Frauen

Ulm Wird der Fußball der Frauen auch nach der erfolgreichen EM weiterhin große Aufmerksamkeit bekommen? Marcel Reif ist skeptisch: An den Fußball der Männer werde die Wahrnehmung nie herankommen, ein Vergleich sei zudem „absurd“.

Sportjournalist Marcel Reif bezweifelt, dass die Begeisterung am Frauenfußball nachhaltig Bestand haben wird. „Der Fußball der Frauen wird nie die Wahrnehmung erzielen wie jener der Männer“, sagte Reif der „Südwest Presse“. Die deutsche Nationalmannschaft hatte bei der EM in England am vergangenen Sonntag das Finale erreicht und musste sich dort erst den Gastgeberinnen in der Verlängerung geschlagen geben.