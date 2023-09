Bundestrainerin krankgeschrieben So geht es mit Martina Voss-Tecklenburg als Aufsichtsrätin von Fortuna weiter

Martina Voss-Tecklenburg hat in ihrem Leben viel erreicht. Sie ist eines der Gesichter des deutschen Frauenfußballs, Mitglied der „Hall of Fame“. Als Spielerin wurde sie Deutsche Meisterin, Pokalsiegerin, Europameisterin und Vize-Weltmeisterin. Als Trainerin hat sie auch zahlreiche Triumphe gefeiert. Seit 2018 ist sie nun Bundestrainerin. Nun erlebt sie als Sportlerin, als Trainerin, als Mensch die bislang wohl härteste Phase in ihrer Karriere.