Däne wechselt zu Manchester United : Christian Eriksen ist zurück auf der ganz großen Bühne

Manchester Christian Eriksen ist ein Jahr nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-Euopameisterschaft zurück auf der großen Fußball-Bühne. Der Däne wechselt zu Manchester United.

Am 12. Juni 2021 war Eriksens Herz im ersten EM-Gruppenspiel der Dänen in Kopenhagen gegen Finnland stehen geblieben, nur knapp entkam er dem Tod. Der 30-Jährige kämpfte sich zurück ins Leben - als Mensch, aber auch als Fußballer. Nach vielen kleinen Schritten bewältigte er nun den wohl größten, am Freitag unterschrieb er bis 2025 bei den Red Devils.