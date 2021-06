Beim Belgier Anthony Van Loo wurden im Jahr 2008 Herzprobleme festgestellt und er bekam einen Defibrillator. Danach spielte er noch mehrere Jahre in der ersten belgischen Liga. In dieser Zeit brach er zweimal auf dem Spielfeld zusammen und sein Gerät in der Brust rettete ihn. Nach dem zweiten Mal beendete er schließlich 2018 seine Karriere.