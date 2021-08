Amateursport der Region atmet auf : Was die Vereine zu den 3G-Regeln sagen

Amateursport Seit einer Woche gilt die neue Corona-Verordnung in NRW: Für den leidgeprüften Amateursport haben sich neue Freiheiten ergeben, einige Dinge müssen weiterhin beachtet werden. Was gilt und wie die Vereine damit umgehen.

Fußball Der Spielbetrieb der Fußballer ist aufgrund der neuen Corona-Verordnung gesichert. Dass Partien aber auch in der nun gestarteten Saison ausfallen können und verschoben werden müssen, zeigen die Beispiele der Kreisligisten TuS Wickrath und Germania Hilfarth. Aufgrund positiver Corona-Fälle mussten große Teile der Teams vor, beziehungsweise zum Auftakt in Quarantäne. Hilfarth konnte erst am dritten Spieltag in die Saison starten. Da wird es irgendwann womöglich einen Terminstau geben, weil Corona eben immer noch mitspielt.

Handball Die 3G-Nachweise beim TV Korschenbroich sind schnell erledigt. Alle 18 Spieler beziehungsweise Betreuer sind bereits vollständig durchgeimpft. „Wir könnten es uns als Regionalligist auch gar nicht erlauben, dass Partien ausfallen, weil das Team in Quarantäne muss“, sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock. Bei den Zuschauern wird der Verein den jeweiligen Nachweis vor der Waldsport-Halle kontrollieren. Ein entsprechendes Hygienekonzept hat der TVK der Stadt schon vorgelegt. Wobei diesbezüglich noch viele offene Fragen im Raum stehen. Das liegt vor allem an der kurzen Gültigkeit der Verordnung und dem späten Saisonstart. „Die Verordnung gilt momentan bis zum 17. September, wir starten erst am 18. in die Saison – und das auswärts. Wir wissen also noch gar nicht, was genau zum Zeitpunkt des ersten Heimspiels am 25. September gilt“, sagt Weyerbrock. Unklar sei zum Beispiel, ob dann eine feste Sitzplatzordnung in der Halle nötig sein wird.