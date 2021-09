Nettetals Nico Zitzen : Vom Heißsporn zum Führungsspieler

Fußball Nico Zitzen gehört mit seinen 24 Jahren im jungen Team des Oberligisten SC Union Nettetal bereits zu den Erfahrenen. Früher galt er als leicht reizbar, nun ist der Mittelfeldspieler zweiter Kapitän. Auch auf ihn wird es am Sonntag in Essen ankommen.

Der SC Union Nettetal ist in dieser Saison erneut mit einer sehr jungen Mannschaft gestartet. Am vergangenen Sonntag sicherte sich der SCU bei der Spvgg. Sterkrade-Nord den ersten Saisonsieg und gewann 2:1. Wichtig waren bei diesem Spiel allerdings auch die erfahrenen Spieler. Einer von ihnen ist Nico Zitzen, der selber gerade einmal 24 Jahre jung ist. Trotz seines jungen Alters verfügt der Mittelfeldspieler über eine Menge Erfahrung. Insgesamt kann er dabei schon auf über 170 Spiele im Seniorenbereich zurückblicken.

Er spricht dabei viel mit seinen jüngeren Mitspielern und versucht ihnen so den richtigen Weg zu zeigen. Bei den Nettetalern ist er zweiter Kapitän hinter Pascal Schellhammer und zudem Kassenwart und damit auch gleichzeitig für die Disziplin verantwortlich. Er ist dabei froh, ein Teil des Vereins und der Oberliga-Mannschaft zu sein. „Ich bin in Nettetal total glücklich, vor allem mit der Vereinsführung und dem Trainerteam sowie dem Staff”, erklärt Zitzen.

Früher hatte Zitzen durchaus höhere Ambitionen. Als A-Jugendlicher bestritt er in der Saison 2014/15 insgesamt neun Spiele für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West. Ein Kahnbeinbruch und ein anschließender Riss der Außenbänder zwangen ihn, von seinem fußballerischen Weg abzuweichen. Bei Teutonia St. Tönis feierte er nach seiner Verletzungspause dann schließlich sein Comeback. Er hat seine Prioritäten nun anders gelegt, die auch beruflich Einklang fanden. Für die kommende Aufgabe gegen ETB SW Essen erwartet Zitzen ein umkämpftes Spiel. „Essen ist für uns ein direkter Konkurrent. Es wird ein spannendes Spiel mit viel Kampf werden. Wir werden fußballerisch alles versuchen, damit die Punkte in Nettetal bleiben”, sagt Zitzen dabei.

Mit Sebastian Michalsky verloren die Essener im Sommer einen ihrer wichtigsten Spieler. Kurzfristig hat sich der Verein noch die Dienste von Yassin Merzagua gesichert, der einige Wochen beim Regionalligisten SV Straelen mittrainierte. Für Ratingen 04/19 kam Merzagua in der annullierten Vorsaison in neun Spielen in der Oberliga Niederrhein zum Einsatz und erzielte dabei stolze acht Treffer. In den Spielzeiten 18/19 und 19/20 schenkte er den Nettetalern dabei jeweils einen Treffer ein. Doch auch vor weiteren Spielern sollten die Nettetaler gewarnt sein.