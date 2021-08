Volle Hütte beim Landesliga-Duell gegen ASV Süchteln : 400 Zuschauer sehen Viersener Derbysieg am ersten Spieltag

Fußball-Landesliga Am ersten Spieltag der Landesliga empfing der 1. FC Viersen den ASV Süchteln direkt zum Derby. 400 Zuschauer sahen den knappen 2:1-Erfolg der Viersener.

Die Partie nahm nun deutlich Fahrt auf. Nur wenige Augenblicke später kamen dann auch die Gäste aus Süchteln zu ihrer ersten richtig guten Möglichkeit. Janpeter Zaum verlängerte dabei einen Ball von Kai Schürmann auf Johannes Leske, der den herauseilenden Elvedin Kaltak zu einer Glanztat zwang. Der Viersener Schlussmann konnte den Ball dabei zur Ecke klären. Heffungs (35.) war es dann, der die Viersener mit 1:0 in Front bringen konnte. Noch vor der Pause erhöhte der auffällige Branimir Galic auf 2:0 (40.). Die Viersener wollten sich mit dem Spielstand keinesfalls zufriedengeben und machten weiter Druck. Trotz guter Tormöglichkeiten blieb ihnen ein weiterer Treffer verwehrt. Statt die Führung weiter auszubauen, wurde die Partie in der Schlussphase noch einmal richtig spannend. Nach einer Ecke schien der Ball eigentlich geklärt zu sein. Doch beim Süchtelner Schussversuch landete der Ball im Strafraum an der Hand eines Viersener Spielers. Schiedsrichter Julian Strunk zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Hier konnte Burak Akarca (90.+1) in der Nachspielzeit auf 1:2 verkürzen. Ein zweiter Süchtelner Treffer lag sogar noch in der Luft. Doch das Ergebnis änderte sich nicht mehr.