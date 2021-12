Partnerstadt von Viersen : Weihnachten in Peterborough

Weihnachten wie wir es heute in England kennen, ist hauptsächlich auf die viktorianische Ära zurückzuführen. Prinz Albert brachte nach seiner Heirat mit Queen Victoria die Tradition des Weihnachtsbaums von Deutschland nach Großbritannien.

Zunächst wurde der Weihnachtsbaum nur von wohlhabenden Personen aufgestellt, heute haben beinahe alle Haushalte einen Baum. Oben auf die Spitze wird ein Engel gesetzt. Die Häuser werden reichlich mit Stechpalmen und Efeu dekoriert. In England werden die Häuser mit warmweißen Lichtern beleuchtet, manche stellen eine Figur des Santa Claus und eine Spendenbox für Wohltätigkeitsorganisationen auf. Am Weihnachtsabend essen wir Truthahn, Geflügel oder Rindfleisch. Dazu Rosenkohl, Bratkartoffeln und Pastinaken. In der Weihnachtszeit sind Wohltätigkeitsorganisationen stark präsent. Sie erinnern uns an die Obdachlosen und Familien, die Hilfe brauchen. Unsere Kirche hat eine Charity-Aktion, die Essen für bedürftige Familien und Geschenke für deren Kinder besorgt. Michael Court